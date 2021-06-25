الشرطة المجتمعية توقف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في الجامعة

2021/06/25 | 19:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت مفرزة قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من احباط وإيقاف عمليات ابتزاز الكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في احدى الجامعات ببغداد، حيث قامت بتهديدهن بنشر صور ومقاطع فيديوية وتسجيلات صوتية خاصة بهن مقابل مبالغ ومصوغات ذهبية استولت عليها منهن.

هذا واستطاعت المفرزة مواجهة المبتزة بأدلة الادانة واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة بعد أن تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفها.

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