2021/06/25 | 19:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي عن خطة لتوزيع أراضي: الحمد لله ليس لدي حملة انتخابية كي أعطي أوراقا من دون قطعة أرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/25 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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