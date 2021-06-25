"خراب هائل".. ارتفاع حصيلة اعصار التشيك المدمر (صور)

2021/06/25 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تسبب الإعصار في مدينة براغ بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، فى اندلاع حرائق وانقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع وتعطل حركة المرور، بما فى ذلك الطرق السريعة التى تربط براغ، فيما اشارت وسائل اعلام سلوفاكية، ان البرد ضرب بلدات وقرى عدة.

وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ فى البلاد، ان "كثير من الناس مازالوا محاصرين بسبب الانهيارات الأرضية التى سببها الإعصار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، الدمار الكبير الذى شببه الإعصار فى القرى والمدن، خاصة مقاطعتى بريكلاف وهودونين، حيث انقلبت سيارات واقتلعت أشجار من جذورها، وتطايرت أسقف المنازل.

أوضحت وسائل إعلام محلية، أن التشيك تلقت المساعدة من البلدان المجاورة، حيث أرسلت جارتها النمسا 20 سيارة إسعاف ومروحيتين للمساعدة على الفور، كما انضمت فرق من سلوفاكيا إلى جهود الإغاثة.

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