بالصور.. الجفاف يكشف ثروة مخفية

2021/06/25 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دفعت أزمة الجفاف الحادة في ديالى الدوائر المختصة للبحث بدائل تؤمن ايرادات مائية تنقذ الموقف الصعب في المحافظة بعد انخفاض خزين بحيرة حمرين الى نحو90% وانحسار مياه نهر ديالى، لتكتشف ثروة مفاجئة لاتقدر بثمن.

وقال أبو سيف العزاوي وهو مختار احد قرى حوض شيخ بابا (70كم شمال شرق بعقوبة) في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "في عمق حوض شيخ بابا تقع 6 عيون مياه متدفقة تحيطها الأدغال والقصب العالي وهي عيون ذات انتاجية عالية للمياه، لكنها مهملة منذ عقود طويلة جدا ولم يكن هناك اي هتمام بها بسبب وجود ايرادات مياه نهر ديالى التي تمر بجوارها".

وأضاف العزاوي، أن "الوصول الى عيون شيخ بابا الـ 6 فيه مخاطرة لان نشاط خلايا داعش كان يتركز حولها في الاشهر الماضية قبل ان تنجح القوات الامنية والحشد الشعبي في تطهير كامل للمنطقة قبل اسابيع ويعود الامن اليها"، مؤكدا أن "أزمة الجفاف اعادت فتح ملف عيون شيخ بابا وبدأت آليات الموارد المائية في تنظيم مسارات نهرية لتربط مياه العيون ا بنهر ديالى، وهي ثروة حاليا تقدر بثمن في ديالى".

وأشار الى أن "عيون شيخ بابا لم تكن معروفة لولا أزمة الجفاف التي دفعت الجهات ذات العلاقة الى استغلال ما تنتجه من مياه يمكن ان تساعد في تأمين حاجة بعض المناطق، خاصة وانها مياه جوفية نقية صالحة للشرب والزراعة في ان واحد".

فيما اكد مدير ناحية جلولاء وكالة احمد الزركوشي بان" مفارز الموارد المائية تعمل منذ ايام في حفر مسارات لتامين تدفق مياه عيون شيخ بابا صوب نهر ديالى ومنها الى بحيرة حمرين مؤكدا بان مياه العيون ذات انتاجية جيدة".

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