أعراض مؤلمة.. تحاليل ضرورية لكشف حالة الكلى وإنقاذها قبل فوات الآوان

2021/06/25 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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تلعب الكليتان العديد من الأدوار الحيوية في الحفاظ على صحتك ومن أهم وظائفهم تصفية الفضلات من الدم وطردها من الجسم على شكل بول، تساعد الكلى أيضًا في التحكم في مستويات الماء والمعادن الأساسية المختلفة في الجسم بالإضافة إلى ذلك ، فهي ضرورية لإنتاج فيتامين د، خلايا الدم الحمراء، الهرمونات التي تنظم ضغط الدم، وق تحتاج إلى اجراء اختبارات وظائف الكلى عندما لا تعمل كليتيك بشكل صحيح.

قد تحتاج أيضًا إلى إجراء اختبار وظائف الكلى إذا كنت تعاني من حالات أخرى يمكن أن تضر بالكلى ، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يمكنهم مساعدة الأطباء في مراقبة هذه الحالات.

أعراض مشاكل الكلى

تشمل الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكلى ما يلي، ضغط دم مرتفع، ودم في الادرار، ورغبة بالتبول المتكرر وصعوبة في نزول الادرار، فضلا عن انتفاخ اليدين والقدمين بسبب تراكم السوائل في الجسم.

قد لا يعني أحد الأعراض شيئًا خطيرًا ومع ذلك ، عند حدوثها في وقت واحد ، تشير هذه الأعراض إلى أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح يمكن أن تساعد اختبارات وظائف الكلى في تحديد السبب.

أنواع اختبارات وظائف الكلى

لاختبار وظائف الكلى ، سيطلب طبيبك مجموعة من الاختبارات التي يمكنها تقدير معدل الترشيح الكبيبي والذى يكشف عن مدى سرعة كليتيك في التخلص من النفايات من جسمك.

تحليل الادرار

يقوم تحليل البول بفحص وجود البروتين والدم في البول هناك العديد من الأسباب المحتملة لوجود البروتين في البول ، وليست جميعها مرتبطة بالأمراض تزيد العدوى من بروتين البول ، وكذلك التمارين البدنية الشاقة قد يرغب طبيبك في تكرار هذا الاختبار بعد بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كانت النتائج متشابهة.

قد يطلب منك طبيبك أيضًا تقديم عينة من البول على مدار 24 ساعة يمكن أن يساعد هذا الأطباء في معرفة مدى سرعة التخلص من منتج النفايات المسمى الكرياتينين من جسمك، الكرياتينين هو نتاج تكسر الأنسجة العضلية.

اختبار مصل الكرياتينين

يفحص اختبار الدم هذا ما إذا كان الكرياتينين يتراكم في دمك عادة ما تقوم الكلى بترشيح الكرياتينين بالكامل من الدم يشير ارتفاع مستوى الكرياتينين إلى وجود مشكلة في الكلى.

وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية (NKF) ، فإن مستوى الكرياتينين الأعلى من 1.2 ملليجرام / ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) للنساء و 1.4 ملليجرام / ديسيلتر للرجال هو علامة على وجود مشكلة في الكلى.

نيتروجين اليوريا في الدم (BUN)

يتحقق أيضًا اختبار نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) من وجود فضلات في الدم تقيس اختبارات BUN كمية النيتروجين في الدم.



نيتروجين اليوريا هو نتاج تكسير البروتين.

ومع ذلك ، لا ترجع جميع اختبارات BUN المرتفعة إلى تلف الكلى يمكن للأدوية الشائعة ، بما في ذلك الجرعات الكبيرة من الأسبرين وبعض أنواع المضادات الحيوية ، أن تزيد من نسبة السكر في الدم لديك من المهم أن تخبر طبيبك عن أي أدوية أو مكملات تتناولها بانتظام قد تحتاج إلى إيقاف بعض الأدوية لبضعة أيام قبل الاختبار.

يتراوح مستوى BUN الطبيعي بين 7 و 20 مجم / ديسيلتر يمكن أن تشير القيمة الأعلى إلى العديد من المشكلات الصحية المختلفة.

تقدير معدل الترشيح الكبيبي (GFR)

يقدِّر هذا الاختبار مدى جودة تصفية كليتيك للفضلات يحدد الاختبار المعدل من خلال النظر إلى العوامل مثل السن، الجنس، الوزن

قد تكون أي نتيجة أقل من 60 مللي لتر / دقيقة / 1.73 متر مربع علامة تحذيرية لمرض الكلى.

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