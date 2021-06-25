2021/06/25 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اربعة متهمين بمناطق مختلفة من البلاد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز نسخة منه، انه “تم القبض على ثلاثة متهمين في كركوك ومتهم في واسط وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي “.واضافت انه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة المخدرات تعلن القبض على عدد من المتهمين بحملة أمنية في عدة محافظات first appeared on النور نيوز.

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