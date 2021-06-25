2021/06/25 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، نظام وآليات المنحة الدراسية المجانية في الجامعات والكليات الأهلية ومشروع زمالة التفوق للعام الدراسي 2022/2021. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “خلال الاجتماع الذي عقده جهاز الإشراف والتقويم العلمي مع الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية وبحضور ممثلي دائرة التعليم الجامعي الأهلي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تطرح مقترح ’زمالة التفوق’: دراسة مجانية في الجامعات والكليات الأهلية first appeared on النور نيوز.

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