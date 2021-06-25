2021/06/25 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الشرطة المجتمعية، الجمعة، إيقاف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في الجامعة. وذكرت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تمكنت مفرزة قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من احباط وإيقاف عمليات ابتزاز الكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في احدى الجامعات ببغداد، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيقاف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في الجامعة ببغداد first appeared on النور نيوز.

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