طالبة تهدد زميلات لها .. والشرطة المجتمعية تحبط عمليات الابتزاز

2021/06/25 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت مفرزة قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن احباط وإيقاف عمليات ابتزاز الكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في احدى الجامعات ببغداد.وبحسب بيان للشرطة ، ان الطالبة قامت بتهديد زميلات لها بنشر صور ومقاطع فيديوية وتسجيلات صوتية خاصة بهن مقابل مبالغ ومصوغات ذهبية استولت عليها منهن.واستطاعت المفرزة مواجهة المبتزة بأدلة الادانة واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة بعد أن تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفها./انتهى8

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