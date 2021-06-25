صالات شهربان يحرز فوزا على فريق أوروك من السماوة

2021/06/25 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حقق فريق شهربان بكرة الصالات فوزا كبيرا بعد تغلبه على فريق أوروك من السماوة بنتيجة 11 مقابل 4 اهداف .وقال لطيف خلف عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان فريق شهربان وضمن دوري كرة الصالات الممتاز فاز على فريق اوروك من السماوة ب 11 هدفا مقابل اربعة اهداف في مباراة جرت بينهما على القاعة الرياضية في السماوة وبهذا الفوز تقدم فريق شهربان للمركز السابع في ترتيب دوري الصالات الممتاز وسيخوض آخر مباريتين في الدوري مع فريقي غاز الجنوب وامانة بغداد .وفي سياق متصل أكد خلف ضمان بقاء ديالى ضمن دوري الكرة للدرجة الاولى بعد تغلبه على فريق المرور بهدفين مقابل هدف واحد واحتلاله المرتبة الثامنة ضمن مجموعته ./انتهى

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