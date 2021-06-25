سياسي عراقي ينتقد الاستعراض المرتقب للحشد الشعبي ويصفه بالمهين!

2021/06/25 | 19:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصف رئيس تحالف تمدن فائق الشيخ علي، الجمعة، استعراض الحشد الشعبي المرتقب، بـ"الايراني والمهين للعراق وشعبه".

وقال الشيخ علي في تغريدة له على تويتر اليوم (25 حزيران 2021)، ان الاستعراض هو استعراض إيراني لقواتهم في قاعدة أشرف، نكاية بصدام ونظامه وبمعارضيهم مجاهدي خلق، وبالشعب العراقي الذي قاتلهم لثماني سنوات، وبالدول العربية التي وقفت مع صدام"، مضيفا إنه "استعراض إيراني مهين للعراق وشعبه الحر".

وكشف مصدر امني، عن انسحاب "فصيلين بارزين" من استعراض قوات الحشد الشعبي المرتقب.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن مصدر خاص لها ، ان "لواء أنصار المرجعية وفرقة الإمام علي، انسحبا من الاستعراض الخاص بالحشد الشعبي يوم السبت المقبل"، موضحا ان "الانسحاب جاء على خلفية قرار اتخذه حشد المرجعية المقرب من المرجع الديني الاعلى علي السيستاني بعدم المشاركة في الاستعراض".

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