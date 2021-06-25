مستشار الكاظمي: الحكومة تواجه تحديات الإرهاب والمخدرات والبطالة

2021/06/25 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حسين علاوي مستشارُ رئيس مجلس الوزراء عن أبرز التحدياتِ التي تعمل حكومة ُ مصطفى الكاظمي على مواجهتها في المرحلة الراهنة.

وقال علاوي ان المخدراتِ والبطالة َ والجريمة َ والإرهاب وكذلك الامن والاستقرار في المناطق المحررة وتحصينَ عمليةِ الانتخابات تقف في مقدمةِ التحديات التي يحرص رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي على متابعتها بشكل مستمر، مضيفا ان القراراتِ التي تَصدر من مجلس الوزراء، وكذلك الإجراءاتِ التي تُتخذ من الحكومةِ العراقية بالتعاون مع مفوضيةِ الانتخابات وكذلك اللجنةِ العليا للأمن الانتخابي وبقيادة العمليات المشتركة وبالتعاون مع الأجهزةِ الأمنية والاستخبارية والعسكرية والمدنية، تقدم بمجملِها دعما كبيرا للمفوضيةِ لإقامةِ الانتخابات في موعدها المحدد.

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