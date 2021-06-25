النقل تفاتح جميع المحافظات لرفع التجاوزات عن سكك الحديد

2021/06/25 | 19:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعتزم شركة سكك الحديد، الجمعة، اعادة خطوطها المدمرة، فيما تمت مفاتحة الحكومات المحلية بضرورة ازالة التجاوزات على الخطوط التي تمر عبرها القطارات.

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وأوضح مدير عام شركة سكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (25 حزيران 2021)، أن "وزارة النقل فاتحت جميع المحافظات التي تمر بها خطوط السكك الحديد من اجل رفع التجاوزات عن خطوط السكك"، مبينا أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء فاتحت بدورها المحافظين لإزالة التجاوزات الحاصلة على السكك الحديدية".

وأكد الحسيني، "وجود حاجة ملحة الى ثقافة مجتمعية، لأن بعض المتجاوزين لا يشعرون بحركة القطارات واهميتها، ولا يقيمون عمل السكك، وإنما ينظرون لمصالح ضيقة من خلال تشيد محل او بناء سكن لهم"، لافتا الى أن "شركة السكك الحديدية تمر بتحديات كبيرة جدا جراء التجاوزات من جهة وشح التخصيصات المالية من جهة أخرى".

وتابع الحسيني، أنه "على الرغم من هذه التحديات إلا أن الشركة تعمل على إعادة خطوطها المدمرة"، مضيفا، أن "التجاوزات على خطوط السكك الحديد تؤثر على حركة القطارات، بما في ذلك الحمولات، الامر الذي ينعكس سلبا على إيرادات الشركة".

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