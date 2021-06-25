أهل الغرام _ حكايات - محمد علي سليمان

2021/06/25 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان حكاية 1اقترب منك وتمتم: أنت تعرف الشاعرة رحاب؟لم تكن تعرف الشاعرة رحاب، كما أنك لم تكن تعرفه أيضاً.



ولا بد أنه شاهدك قبل بداية الأمسية واقفاً مع بعض الأصحاب والشعراء، وكانت الشاعرة رحاب بينهم.



قلت: لا أعرف الشاعرة رحاب.ولابد أنه كان يتابع أخبار الشاعرة رحاب، فقي كل أمسية شعرية تشارك فيها كان يجلس على مقعد قرب مقعدك، ولا تعرف لماذا يختارك أنت بالذات، ويسألك ذات السؤال: ألا تعرف الشا ......





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