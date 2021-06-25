هل عبد الناصر كان مجرد ديكتاتور؟ - عادل العمري

2021/06/25 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_العمري كثير من أعداء الناصرية يرجعون المضاعفات التي نتجت عن قيام النظام الناصري إلى ديكتاتوريته، بمعنى عدم تداول السلطة وفساد الانتخابات وسيطرة الفرد الزعيم وتكميم الأفواه وتعذيب المعتقلين، كما يتصورون أن الديموقراطية السياسية هي البلسم الشافي من كل أمراض التخلف ومن الفشل الاقتصادي والعسكري.



لكننا نرى أن الأمر أعمق من ذلك.1- كانت الدولة في مصر قبل التحديث تسيطر بالكامل على المجتمع المدني؛ تمل ......





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