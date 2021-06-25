2021/06/25 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تعتزم شركة سكك الحديد، الجمعة، اعادة خطوطها المدمرة، فيما تمت مفاتحة الحكومات المحلية بضرورة ازالة التجاوزات على الخطوط التي تمر عبرها القطارات. وأوضح مدير عام شركة سكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” أن “وزارة النقل فاتحت جميع المحافظات التي تمر بها خطوط السكك الحديد من اجل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السكك تعلن مفاتحة جميع المحافظات بضرورة ازالة التجاوزات على الخطوط first appeared on النور نيوز.

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