2021/06/25 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط اختام تستخدم لتزوير المعاملات، في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مرة أخرى يثبت رجال المنافذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط اختام تستخدم لتزوير المعاملات في أم قصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اختام تستخدم لتزوير المعاملات في أم قصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اختام تستخدم لتزوير المعاملات في أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).