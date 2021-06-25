2021/06/25 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري شمال شرق سوريا “بهدف مكافحة تنظيم داعش” الإرهابي.وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).