صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  525 المسجلة اليوم بكورونا

2021/06/25 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 525اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 445اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 525 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

306 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بلديات الاول 51 حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 86 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 45حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديده 95 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 55 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 34 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 46 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 10 حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 23 حالة خلال الرصد الوبائي

80 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

13حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

14 حالة في البلديات

7حالات في منطقة بغداد جديدة

4 حالات في النهروان

4 حالات في المستنصرية

6 حالات في الشعب

4حالات في شارع الكرادة

4حالات في الحسينية

4 حالات في المدائن

8 حالات في الزعفرانية

4 حالات في العبيدي

حالتين في كل من المناطق التالية .



الامين / الاعظمية / الكفاح/الطالبية / حي الجهاد /

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 173958 توفي منهم 1769 للاسف فيما اكتسب الشفاء 168269 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3920”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.

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