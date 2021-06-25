بريطانيا تعلن تنفيذ

2021/06/25 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت شرطة لندن أنها أجرت أكبر عملية ضبط لعملات مشفرة في بريطانيا، بقيمة تزيد على 158 مليون دولار.

وضبط محققون متخصصون في التحقيقات بشأن تبييض الأموال عملات مشفرة بقيمة 114 مليون جنيه استرليني "158,6 مليون دولار"، في ما تصفه الشرطة بأنه "من أكبر عمليات الضبط في العالم".

وأشارت الشرطة إلى أن هذه المهمة حصلت بالاعتماد على معلومات استخبارية وصلت إليها، بشأن تحويلات مالية غير قانونية.

وقال مساعد الضابط في الشرطة غراهام ماكنالتي في بيان، إن "المال النقدي يبقى الأساس، لكن مع تطور التكنولوجيا والمنصات الرقمية، يعتمد البعض أساليب أكثر تعقيدا لتبييض أرباحهم، لكن لدينا عناصر من ذوي الكفاءات العالية ووحدات متخصصة تعمل ليل نهار للاحتفاظ بموقع متقدم لاستباق مثل هذه الجرائم".

وفي 2020 و2021، ضبطت شرطة لندن أكثر من 47 مليون جنيه استرليني "65,4 مليون دولار" كانت بأيدي مجرمين.

وغالبا ما توجه الهيئات الناظمة انتقادات للعملات المشفرة بينها البتكوين، على خلفية استخداماتها غير القانونية خصوصاً بسبب القدرة على إخفاء هوية أصحابها وسهولة استخدامها.

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