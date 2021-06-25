الحلبوسي يختتم زيارته إلى باريس

2021/06/25 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اختتم الوفد العراقي برئاسة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الجمعة، زيارته الرسمية إلى باريس.وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان، أن " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له اختتم زيارته الرسمية إلى باريس".وكان رئيس البرلمان قد أجرى الاسبوع الماضي زيارة رسمية إلى فرنسا التقى خلالها بالمسؤولين الفرنسيين./انتهى8

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