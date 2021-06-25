العراق: اوامر باحالة ضابط كبير مع مجموعة اخرى للتحقيق لهذا السبب

2021/06/25 | 19:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر مطلع، بوجود معلومات عن احالة قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، اللواء حيدر المطوري، اضافة الى امري لواء الى التحقيق بعد سلسلة الخروقات الامنية واغتيال عناصر من الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

واشار المصدر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (25 حزيران 2021) ان "اوامر صدرت بايقاف اللواء حيدر المطوري واحالته الى التحقيق اضافة الى اثنين من امري الالوية في الفرقة ذاتها".

واضاف ان "اوامر الايقاف والتحقيق جاءت بعد سلسلة الخروقات الامنية التي تعرضت لها محافظة كركوك".

ويوم امس افاد مصدر امني بمهاجمة عناصر داعش نقطة تفتيش جنوبي كركوك، اسفر بحياة 5 من عناصر قوات الشرطة الاتحادية.

وكان وزير الداخلية السابق ياسين الياسري قد اصدر امرا بتعيين حيدر المطوري قائدا للفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية اواخر ايلول من عام 2019.

وشغل المطوري منصب امر اللواء الخامس في قوات بدر قبل نقله الى وزارة الداخلية واعطائه رتبة عميد ثم لواء وتسليمه قيادة الفرقة السادسة ثم الخامسة في الشرطة الاتحادية.

وتنتشر القواطع الامنية التابعة للفرقة الخامسة/ الشرطة الاتحادية في العديد من المناطق ضمن حدود محافظة كركوك.

وتشهد محافظة كركوك سلسلة خروقات امنية مستمرة في عدة مناطق، ما استدعى قيام القوات الامنية بشن العديد من العمليات العسكرية في حدود المحافظة.

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