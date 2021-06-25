أردوغان: حزام أمني خارج تركيا لتعزيز استقرار الداخل!

2021/06/25 | 19:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن إنشاء حزام أمني خارج الحدود ضروري لاستقرار بلاده داخليا.

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جاء ذلك في كلمة، خلال مشاركته في تدشين سلسلة مشاريع تنموية بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وذكر الرئيس التركي "إذا لم تستطع تركيا إنشاء حزام أمني قوي في الخارج، فلن يتركونا ننعم بالاستقرار داخل الوطن".

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