2021/06/25 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني عبر مهاجم منتخب إسبانيا، ألفارو موراتا، عن استيائه بسبب تلقيه رسائل تهديد بالقتل على خلفية أدائه السيء مع “فوريا لا روخا” في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.وتعرض ألفارو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاعب أسباني يكشف تلقيه تهديدات بالقتل في “يورو 2020” المركز الخبري الوطني.

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