بلينكن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في تيغراي

2021/06/25 | 20:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، الانتخابات الإثيوبية التي جرت الاثنين بأنها لم تكن حرة أو نزيهة لجميع الإثيوبيين.

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