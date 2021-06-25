2021/06/25 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، دعوة لنظيرته الأسبانية أرانشا غونزاليس، لزيارة العراق.وذكر بيان للخارجية العراقية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن وزيرها “والوفد المرافق له التقى اليوم الجمعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الخارجية الإسبانية تزور العراق المركز الخبري الوطني.

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