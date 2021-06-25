2021/06/25 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، عن سقوط 9 اشخاص مابين قتيل وجريح بعملية طعن وسط ألمانيا.وذكرت صحيفة “بيلد”، أن الهجوم وقع في مدينة فورتسبورغ، واسفر حسب المعلومات الأخيرة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية طعن في ألمانيا توقع قتلى وجرحى المركز الخبري الوطني.

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