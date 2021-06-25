ضبط اختام مزورة تستخدم لإنجاز المعاملات في ميناء ام قصر الشمالي

2021/06/25 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط اختام مزورة تستخدم لإنجاز المعاملات خلافاً للضوابط في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي انه “مرة أخرى يثبت رجال المنافذ الحدودية حرصهم وتفانيهم في إنجاز واجباتهم بكل مهنية ووطنية وحفاظهم على المال العام وقطع دابر الفساد والمفسدين”.

واضافت الهيأة انه “تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط اختام مزورة تستخدم لتزوير المعاملات من قبل ضعاف النفوس تم العثور عليها قرب مصرف الميناء استناداً إلى المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات”.

واكدت انه “تم إحالة الاختام إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة بشأنها”.

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