لأكثر من نصف درجة الغليان.. درجات الحرارة في العراق ترتفع للأيام المقبلة - عاجل

2021/06/25 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقال في بيان صحفي ، ان "تسجل مسـتوى الخمسينات واكثر قليلا في مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط".

واوضح ان "سكون الرياح والتقلبات يبدأ اعتبارا مــن ليل السبت ويستمر لغاية صباح يوم الجمعة حسب التوقعات الأولية".

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