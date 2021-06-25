هجوم دامٍ يوقع قتلى ومصابين وسط ألمانيا

2021/06/25 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن الهجوم أسفر، حسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت الشرطة إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن دوافع عملية الطعن.

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