وزير الخارجيَّة يشيد بدعم إسبانيا والاتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين خلال الانتخابات المقبلة

2021/06/25 | 20:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة ، وزيرة الخارجيَّة الإسبانيَّة أرانشا غونزاليس، لبحث وجهات النظر المُشتركة حول العلاقات الثنائيَّة والوضع الراهن في المنطقة.وذكر بيان للوزارة ان " الوزير عرض أهمِّ الاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول القادم والتحديات الحالية في المنطقة، مُشيداً بدعم إسبانيا والاتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين خلال الانتخابات القادمة.و أشار الوزير إلى" وجود مشتركات كثيرة تجمع العراق وإسبانيا ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإسبانيَّة في مجال الصناعة والزراعة وتبادل الخبرات ضمن مختلف القطاعات وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار ودعم الشركات العراقيَّة والإسبانيّة للاستثمار المُشترك".كما أكّد على ضرورة استمرار اللقاءات الثنائيَّة لتعزيز التعاون مع إسبانيا وعقد مذكرات تفاهم ثنائيَّة في المجالات ذات الصلة وتفعيل عمل اللجنة المُشتركة العراقيَّة الإسبانيّة، كما وجه الوزير الدعوة إلى وزيرة الخارجيَّة الإسبانيّة لزيارة العراق.من جانبها أكّدت الوزيرة أرانشا غونزاليس على أهمية تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتنسيق المُشترك واستعداد إسبانيا للتعاون واحراز التقدم في مجال العلاقات الثنائيَّة مرحبةً بتلبية الدعوة لزيارة العراق قريباً./انتهى8

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