2021/06/25 | 20:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرجع ديني عراقي يتحدث عن ثغرات حقيقة في النظام الديمقراطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/25 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني عراقي يتحدث عن ثغرات حقيقة في النظام الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجع ديني عراقي يتحدث عن ثغرات حقيقة في النظام الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).