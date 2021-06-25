2021/06/25 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس كورونا المستجد.وقالت الحكومة، في بيان، إن المشيشي سيلغي اجتماعاته وسيواصل عمله عن بعد.وتشهد تونس موجة تفش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس وزراء عربي يصاب بكورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء عربي يصاب بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء عربي يصاب بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).