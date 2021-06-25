المنافذ تعلن ضبط اختام مزورة تستخدم لإنجاز المعاملات خلافاً للضوابط

2021/06/25 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط اختام مزورة تستخدم لإنجاز المعاملات خلافاً للضوابط. وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “مرة أخرى يثبت رجال المنافذ الحدودية حرصهم وتفانيهم في إنجاز واجباتهم بكل مهنية ووطنية وحفاظهم على المال العام وقطع دابر الفساد والمفسدين”. وأضاف البيان، “إذ تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من …

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