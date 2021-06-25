قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ الألمانية

2021/06/25 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا.وأسفر الهجوم، بحسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.وقالت الشرطة، إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان.ولم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن دوافع عملية الطعن.

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