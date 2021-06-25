المبعوث الدولي إلى بيدرسون: من غير المعقول وجود 5 جيوش أجنبية في سوريا

2021/06/25 | 20:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، أن هناك ثلاث مناطق في سوريا تخضع لسيطرة قوى مختلفة، مشيراً إلى ضرورة تغيير هذا الوضع.

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وقال بيدرسون في تصريحات متلفزة، تابعها "ناس" (25 حزيران 2021) إن "من غير المعقول وجود 5 جيوش أجنبية في سوريا وعلينا أن نحل هذه المشكلة".

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