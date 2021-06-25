قائد فرقة العباس القتالية: المرجعية الدينية أسست ما هو أكبر من الحشد وبقائه ضروري

2021/06/25 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في "حشد العتبات" قائد فرقة

العباس القتالية، ميثم الزيدي، الجمعة،

تفاصيلاً جديدة حول تشكيل الفرقة

وكواليس صدور فتوى الدفاع الكفائي،

فيما أشار إلى وجود مسوّغ قانوني

لامتلاك العتبات السلاح، أ

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