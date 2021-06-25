 المنافذ الحدودية تعلن ضبط اختام مزورة تستخدم لإنجاز المعاملات خلافاً للضوابط

2021/06/25 | 20:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة ، عن ضبط اختام مزورة تستخدم لإنجاز المعاملات خلافاً للضوابط “.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “مرة أخرى يثبت رجال المنافذ الحدودية حرصهم وتفانيهم في إنجاز واجباتهم بكل مهنية ووطنية وحفاظهم على المال العام وقطع دابر الفساد والمفسدين”.

واضاف ان” منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط اختام مزورة تستخدم لتزوير المعاملات من قبل ضعاف النفوس تم العثور عليها قرب مصرف الميناء استناداً إلى المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات”.

واكدت الهيأةفي بيانها ” إحالة الاختام إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة بشأنها”.

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