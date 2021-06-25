روبرت مالي: واشنطن لن توافق على إزالة جميع العقوبات المفروضة على إيران

2021/06/25 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث ُ الأميركيُ الخاص إلى إيران روبرت مالي إن واشنطن لن توافق على إزالةِ جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ُ ترامب على طهران.

وأكد مالي في تصريحاتٍ صحفية أن بلاده ستنسحب من مفاوضاتِ الاتفاق النووي في حال ِ كان الاتفاقُ الذي ترغب طهران بتحقيقِه يتعارض مع المصالح ِ الأميركية وان نافذة َ التفاوض مع إيران لن تبقى مفتوحة ً الى الابد مشيرا الى أن واشنطن لا تثق بمن يُديرون السلطة َ في إيران.

ولفت مالي الى أن واشنطن تريد اتفاقا يمنع ايران من امتلاكِ سلاح ٍ نووي، وان الولاياتِ المتحدة تجري مشاوراتٍ مع إسرائيل بشأن ِ مفاوضاتِ الاتفاق النووي لتحقيق ِ الأهدافِ المشتركة.

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