من اضراب الكرامة إلى محاولة هدرها: نزار بنات الايقونة - بلال عوض سلامة

2021/06/25 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_عوض_سلامة لقد شعرت بالقهر البارحة(24 حزيران 2021) كما هو حال الكثيرين من الشرفاء بفلسطين بخبر الاعتقال الوحشي ومن ثم التصفية الجسدية لأحد رموز المعارضة السياسية الفلسطينية في عقدنا الحالي، الذي شكل منذ وقت طويل صوت من لا صوت له، ليتحول نشاطه الافتراضي والانتقادات الحادة للمنظومة الأمنية في الضفة الغربية إلى حالة سياسية في جميع الأمكنة، لتعبر عن الكثيرين من الذين هدرت كرامتهم على مدار عقدين من الزمن، فكان نز ......





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