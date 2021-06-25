2021/06/25 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشي بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الحكومة، انه تبعا للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة هشام مشيشي، ثبت مساء اليوم إصابته بفيروس كوفيد 19، مما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا.

وأوضحت أن رئيس الحكومة سيواصل القيام بأعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي مع مراعاة كافة المحاذير الصحية و الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة رئيس حكومة عربية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة رئيس حكومة عربية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).