الدفاع النيابية تشخص الخلل الحاصل في المنظومة الامنية والتحركات الاخيرة لداعش

2021/06/25 | 20:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي الامرلي، وجود تقصير في عمل المنظومة الامنية في محافظة كركوك، مشيرا الى ان القيادات العسكرية تتعامل مع المعلومات الاستخبارية بشكل "بسيط".

وقال الامرلي في تصريح لـNRT عربية، اليوم (25 حزيران 2021) انه "منذ اكثر من 6 اشهر خاطبت القيادات الامنية بشكل مباشر واعطيتهم معلومات مفصلة تفيد بوجود تحركات لعناصر داعش، خاصا في القاطع الذي شهد خرقا امنيا".

واضاف ان "مثل هذه التحركات لا تعرقل عمل القوات الامنية لكنها تعيد المعنويات لداعش"، متسائلا: لماذا هذا العمل البسيط الذي فيه تقصير معينا؟ ".

واضاف ان "الخلل يكمن في وجود مشاكل ضمن الخطة الامنية في المحافظة"، مؤكدا ان "داعش انتهى كوجود عسكري لكنه كمجاميع يستطيع التحرك ليلا"، مؤكدة على "الحاجة لقوات مدربة تدريبا صحيحا لمكافحة الارهاب والقضاء على ما تبقى من التنظيم".

وشهدت محافظة كركوك يوم امس استهدافا للقوات الامنية راح ضحيته عددا من منتسبي الشرطة الاتحادية.

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