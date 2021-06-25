محافظ نينوى يعلن تسلم 26 مليار دينار من تعويضات المتضررين

2021/06/25 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، تسلمه تعويضات مالية قدرها 26 مليار دينار لتوزيعها بين المستحقين المتضررين من العمليات العسكرية.وأكد الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "خلال اليومين الماضيين التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتحريك ملف التعويضات"، مشيرا إلى أنه "تم تسليم المحافظة مبلغ 26 مليار دينار، وباشرت المحافظة بتوزيعه بين المستحقين". وأعرب الجبوري عن "شكره لرئاسة محكمة الاستئناف في محافظة نينوى وقاضي التعويضات، لجهودهم في رفع أربعة الاف معاملة تعويض"، مبينا، أن "وزارة المالية وعدت المحافظة أيضا بمبلغ 35 مليار دينار تصرف كتعويضات للمستحقين".وأكد المحافظ، أن "إدارة المحافظة لا دخل لها بترويج معاملات التعويض، إذ يتم رفع المعاملات من قبل محكمة الاستئناف الى وزارة المالية بشكل مباشر".وأشار إلى أنه "تم خلال هذه الوجبة دفع مبالغ التعويضات الى 350 مواطنا، وسيتم دفع مبالغ لنحو 800 مواطن ضمن هذه الوجبة"، موضحا، أن "الوجبة المقبلة ستشمل تعويض من 3000 الى 4000 مواطن من المتضررين جراء العمليات العسكرية".

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