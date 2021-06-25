وسائل إعلام ألمانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم فوتسبورغ

2021/06/25 | 20:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة الالمانية، الجمعة، مقتل واصابة نحو 9 اشخاص في هجوم فوتسبورغ.

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وبحسب وسائل اعلام المانية (25 حزيران 2021)، فقد تم "توقيف منفذ هجوم فوتسبورغ بعد إصابته برصاصة في ساقه".

واكدت الشرطة "وقوع قتلى وجرحى في حادثة الطعن في فوتسبورغ"، مشيرة الى انها "تتعامل مع حادثة طعن وتقول إنها أطلقت النار على منفذ الهجوم".

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