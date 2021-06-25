ضبط صواريخ قاذفة RBG7 وقنابر هاون في كركوك (صور)

2021/06/25 | 21:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط صواريخ قاذفة RBG7، وقنابر هاون، بعمليات تفتيشية في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش واسعة في قرية بريج العليا بقضاء الحويجة بكركوك، أسفرت عن العثور على 3 صاروخ قاذفة RBG7، وقنبرة هاون 120 ملم".

في السياق، أشار البيان إلى "شروع قوة من اللواء العاشر للفرقة بواجب تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول بقضاء الحويجة تم العثور خلالها على صاروخي قاذفة RBG7".وبحسب البيان، فقد نفّذ اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقة المظهورية بقضاء الحويجة أسفرت عن العثور على 4 قنبرة هاون مختلفة الانواع، وصاروخي SPG9، مؤكداً رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.

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