قتلى وجرحى في اعتداء بسكين في فيرتسبورغ الألمانية

2021/06/25 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط العديد من القتلى والجرحى في اعتداء بمدينة فيرتسبورغ الألمانية، الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية عبر تويتر، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الهجوم نفذ طعنا.

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