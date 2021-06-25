2021/06/25 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تــُـعد سوقُ هرج احدى ابرز الأسواق الشعبية القديمة في العاصمةِ بغداد لما لها من أهميةٍ كبيرة لدى شريحةِ الفقراء ومحدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض ِ القدرة الشرائية للمواطن.تقرير: محمد فراس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق هرج في بغداد.. للفقراء ومحدودي الدخل | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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