سأل المحيطين: أين الآيباد؟..

2021/06/25 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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في موقف محرج ...

سرقة جهاز الآيباد الخاص برئيس #جنوب_افريقيا سيريل رامافوزا، خلال مؤتمر صحفي، حيث اختفى الجهاز وسأل الرئيس المحيطين به : الايباد كان معي ...



هل تعلمون الى اين اخذوا الايباد ؟؟؟

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