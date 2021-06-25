تعويضات حرائق البساتين بديالى.. ملف يؤرق المتضررين ويجابه ببرود حكومي- عاجل

2021/06/25 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انتقد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، طريقة التعامل الحكومية مع ملف تعويض المتضررين من حرائق البساتين داخل المحافظة، مؤكدا أن الموضوع معلق منذ سنوات رغم الأضرار المادية الجسيمة الحاصلة، مطالبا الجهات المختصة بحسم الأمر.

وقال مدير ناحية الوجيهية (30 كم شمال شرقي بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوجيهية تتعرض منذ 3 مواسم الى موجات حرائق كبيرة التهمت مساحات شاسعة من اهم واشهر البساتين فيها"، لافتا الى أن "الإدارة المحلية رفعت كتبا رسمية الى لجنة التعويضات المركزية في بعقوبة للمتضررين من الإرهاب لغرض تعويض اصحابها، لكنها اعتذرت عن ترويج المعاملات بذريعة مداولة الموضوع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي كان قراره حصر التعويض بوزارة الزراعة ومديرياتها العامة في المحافظات".

وأضاف التميمي، "تم مفاتحة الزراعة بتعويض اصحاب البساتين، وكان جوابها هو عدم وصول اي تعليمات لترويج معاملات تعويض اصحاب البساتين"، مؤكدا أن "الموضوع معلق منذ سنوات رغم الأضرار المادية الجسيمة".

وأوضح، أن "الإدارة المحلية في الوجيهية سترفع كتبا رسمية مرة اخرى بعد موجة الحرائق الأخيرة عسى أن تكون هناك استجابة لتعويض خسائر المزارعين بسبب الحرائق"، معربا عن أمله بأن "يكون هناك متغيرات في التعاطي مع هذا الملف، لكن الأمل ضعيف جدا في ضوء التجارب السابقة".

وكانت حرائق ضخمة التهمت مناطق واسعة من ديالى خاصة الوجيهية في الايام الاخيرة ووصلت الى اكثر من 70 دونما حتى الآن.

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