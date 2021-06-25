“نيو عربي”.. خط جديد بنكهة يابانية يكسر جمود القرون

2021/06/25 | 21:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة ما الذي يربط بين الحروف العربية والرموز اليابانية والصينية؟ ربما تكون الإجابة للوهلة الأولى هي: لا شيء، لكن الخطاط العراقي الشاب طه دخان كان له رأي آخر، حيث عمل خلال عدة شهور على تطوير خط عربي جديد، مستوحى من طريقة الكتابة اليابانية، أسماه: خط “نيهو عربي”. يقول دخان إنه أراد أن يتميز …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نيو عربي”..



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